Агент Марио Фернандеса заявил, что его клиент не переходит в «Сантос»

Агент Жорже Машаду, клиентом которого является экс-защитник сборной России Марио Фернандес, высказался по поводу возможного перехода игрока в «Сантос».

Ранее в СМИ появилась новость о том, что бразильская команда находится в шаге от подписания контракта с 31-летним футболистом.

– Марио переходит в «Сантос»? Нет, – приводит слова агента Sport24.ru.

Напомним, что по окончании сезона-2021/22 Фернандес принял решение временно приостановить свою карьеру. Он выступал за ЦСКА с 2012 года. Всего за клуб он провел 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. В составе армейцев футболист стал трехкратным чемпионом России.

Действующий контракт защитника с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.