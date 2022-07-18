Полузащитник «Локомотива» Бека Бека заявил, что клуб является претендентом на чемпионство в РПЛ

Опорный полузащитник «Локомотива» Алексис Бека Бека ответил на вопрос о том, сможет ли клуб стать чемпионом России в сезоне-2022/23.

Отметим, что в игре первого тура железнодорожники на своем поле сыграли вничью с «Пари НН» (1:1).

– Если мы будем играть как можно лучше, «Локо» станет чемпионом России. У нашей команды есть все шансы на чемпионство. Мы готовы сражаться за золотые медали на 100%, – цитирует Бека Бека «РБ-Спорт».

Добавим, что Бека Бека пополнил состав «Локомотива» в августе прошлого года. Сумма его трансфера из «Кана» составила шесть миллионов евро.

В прошедшем сезоне 21-летний француз принял участие в 26 матчах красно-зеленых во всех турнирах, отдав четыре результативных передачи. Его команда заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ.