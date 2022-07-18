Мостовой считает, что уровень команд РПЛ становится равным

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от результатов первого тура РПЛ.

Отметим, что в пяти матчах из восьми были зафиксированы ничьи.

«В первом туре произошло то, о чем я говорил раньше – уровень команд начал становиться равным. Очень много ничейных результатов в первых играх. Все это из-за того, что уехало много легионеров. И меня это не удивляет. Общий уровень становится одинаковым. Хорошо, что еще в «Зените» остаются качественные легионеры», – приводит «Метарейтинг» слова Мостового.

Добавим, что второй тур чемпионата России стартует 23 июля матчем «Зенит» - «Крылья Советов».