Александр Мостовой: Посмотрел первый тур и понимаю, как Дзюба не нужен ни одной команде РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением относительно возможного перехода Артема Дзюбы в чемпионат Азербайджана.

«Я вчера посмотрел первый тур и не понимаю, как Артем не нужен ни одной команде. Не знаю, в чем причина. Вряд ли он запрашивает там что-то невероятное. Думаю, вряд ли он находится в Азербайджане.

Хороший ли шаг для его карьеру? Что тут карьера? В 34 года ты думаешь, как комфортно закончить. Если в России никто не предлагает, то в Азербайджане года два спокойно поиграет», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Ранее стало известно, что Дзюба поддерживает свою физическую форму в расположении «Рубина».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.