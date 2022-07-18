Дибала планирует подписать контракт с «Ромой»

Аргентинский форвард Пауло Дибала в ближайшее время подпишет контракт с «Ромой».

Как сообщает в своем твиттере журналист Фабрицио Романо, соглашение с 28-летним футболистом будет рассчитано до лета 2025 года. Отмечается, что главный тренером «Ромы» Жозе Моуринью позвонил Дибале и поделился с ним информацией о развитии клуба.

Напомним, что аргентинец стал свободным агентом 1 июля и покинул за «Ювентус». В минувшем сезоне Пауло провел 39 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.