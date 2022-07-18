Гаджи Гаджиев - о будущем Дзюбы: Вопрос лишь в том, как он хочет завершить карьеру

Экс-тренер ряда клубов РПЛ Гаджи Гаджиев прокомментировал слухи относительно возможного перехода Артема Дзюбы в чемпионат Азербайджана.

«Азербайджан — очень хорошая страна, куда Дзюба может поехать и показать свой уровень. Но все зависит от планов футболиста на будущее. Может быть, еще хочет поиграть на более высоком уровне.

На сегодняшний день в Азербайджане есть пара-тройка относительно неплохих команд. Есть ресурс, который позволяет приглашать легионеров и поднимать уровень местного чемпионата. Но азербайджанский чемпионат все равно уступает российскому. Вопрос лишь в том, как Дзюба хочет завершить карьеру», — сказал Гаджиев «Чемпионату».

Ранее стало известно, что Дзюба поддерживает свою физическую форму в расположении «Рубина».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.