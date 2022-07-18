«Огромное преимущество, что он у нас есть». Тен Хаг - об Эриксене

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен высказался об игровых качествах Кристиана Эриксена, который перешел в стан манкунианцев в летнее трансферное окно.

«Эриксен — опытный игрок. Он играл в зарубежных чемпионатах, в Италии, в Нидерландах, долгое время в Англии, поэтому премьер-лигу знает. Это огромное преимущество, что оно у нас есть. Я думаю, что он отличный игрок. Думаю, болельщикам понравится его игра, потому что он креативен», — цитирует тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что с 1 июля этого года Эриксен пребывал в статусе свободного агента после того, как он покинул «Брентфорд». В прошедшем сезоне полузащитник отыграл 11 матчей, забил один гол и отдал четыре результативных паса.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Аякса», «Интера» и «Тоттенхэма». В составе сборной Дании хавбек провел 115 встреч (38 голов).