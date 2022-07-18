Бальбуэна подписал контракт с «Коринтиансом»

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна подписал соглашение с «Коринтиансом».

Как сообщает официальный сайт бразильского клуба, с 30-летним футболистом заключил договор сроком на год. Напомним, что ранее Бальбуэна приостановил контракт с московским «Динамо». Парагваец воспользовался правилом ФИФА.

В СМИ сообщалось, что Фабиан будет зарабатывать в »Коринтиансе» в два с половиной раза меньше, чем в «Динамо».

В минувшем сезоне чемпионата России Бальбуэна провел 27 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.