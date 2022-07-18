Мане заявил, что хочет выиграть в «Баварии» все возможные титулы

Нападающий «Баварии» Садио Мане рассказал о целях, которые он ставит перед собой после перехода в мюнхенский клуб.

«Моя цель проста: выиграть все возможные трофеи с этим великим клубом.

Я влюбился в Мюнхен уже в первый приезд. Так что теперь у меня уже было ощущение, что я знаю этот город. Мюнхен для меня одно из лучших мест. Здесь очень вежливые и приятные люди. Честно говоря, я очень рад быть здесь», — сказал Мане Sky Sports.

Мане являлся игроком «Ливерпуля» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал пять результативных передач в 51 матче за команду.

В составе красных Мане становился чемпионом Англии, обладатель Кубка и Суперкубка страны. Также он выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов-2018/19 и Суперкубок УЕФА (2019).