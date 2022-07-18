В ЦСКА заявили, что трансфер Фернандеса невозможен без согласия армейского клуба

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался по поводу появившейся новости о том, что правый защитник Марио Фернандес станет игроком «Сантоса».

Ранее стало известно, что бразильский клуб находится в шаге от подписания контракта с 31-летним футболистом. Также в СМИ сообщалось об интересе к игроку со стороны «Гремио» и «Атлетико Паранаэнсе».

– Хотя Марио в настоящий момент и не является нашим игроком, но все же считаем необходимым прокомментировать очередной слух про его будущее: Марио не собирается подписывать контракт с «Сантосом», «Атлетико Паранаэнсе» или любым другим клубом. Марио лично опроверг все слухи: без согласия ЦСКА никакой трансфер невозможен, – приводит слова Брейдо «Чемпионат».

Напомним, что по окончании сезона-2021/22 Фернандес принял решение временно приостановить свою карьеру. Он выступал за ЦСКА с 2012 года. Всего за клуб он провел 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. В составе армейцев футболист стал трехкратным чемпионом России.