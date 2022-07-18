Горецка пропустит около двух месяцев из-за операции на колене

Хавбек мюнхенской «Баварии» Леон Горецка пропустить предсезонный тур команды и старт национального чемпионата.
Как сообщает Sky Sport Germany, 27-летний футболист перенес хирургическое вмешательство на левом колене. Восстановление полузащитника может занять около двух месяцев.
В прошлом сезоне Горецка пропустил несколько месяцев из-за повреждения бедра. Леон в 27 матчах забил три гола и отдал столько же результативных передач.
Горецка пополнил состав «Баварии», покинув «Шальке» в 2018 году.
источник: Sky Sport Germany