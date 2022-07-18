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Горецка пропустит около двух месяцев из-за операции на колене

Матч за Суперкубок Германии между «Баварией» и «Лейпцигом» состоится 30 июля.
18 июля 2022 18:32
автор: Александр Поволоцкий

Хавбек мюнхенской «Баварии» Леон Горецка пропустить предсезонный тур команды и старт национального чемпионата.

Как сообщает Sky Sport Germany, 27-летний футболист перенес хирургическое вмешательство на левом колене. Восстановление полузащитника может занять около двух месяцев.

В прошлом сезоне Горецка пропустил несколько месяцев из-за повреждения бедра. Леон в 27 матчах забил три гола и отдал столько же результативных передач.

Горецка пополнил состав «Баварии», покинув «Шальке» в 2018 году.

источник: Sky Sport Germany
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Горецка пропустит около двух месяцев из-за операции на колене
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