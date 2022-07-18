Петржела считает чемпионат Азербайджана плохим вариантом продолжения карьеры для Дзюбы

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу возможного перехода бывшего форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы в клуб чемпионата Азербайджана.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что в данный момент 33-летний футболист находится в Баку для того, чтобы провести переговоры с «Нефтчи» или «Карабахом».

– Если Дзюба действительно уедет в Азербайджан, мне будет его жалко. Артему будет крайне сложно справляться с нагрузками в таком жарком климате. Для него это плохой вариант. Конечно, ему лучше продолжить играть в России. Но для клубов Артем уже слишком проблемный игрок, – цитирует Петржелу Sport24.ru.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.