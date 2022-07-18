Президент «Реала» Перес поздравил «Барселону» с покупкой Левандовски

Президент «Реала» Флорентино Перес поздравил руководство «Барселоны» с покупкой польского нападающего Роберта Левандовски.

Об этом сообщает Barsa Universal со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.

Ранее в этом месяце стало известно, что «Барселона» согласовала с «Баварией» условия перехода 33-летнего польского футболиста. Контракт Левандовски с каталонским клубом рассчитан на три года.

Напомним, сумма трансфера игрока из «Баварии» в «Барселону» составила 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Германии Роберт Левандовский отыграл 34 матча, забил 35 голов и отдал 4 голевых паса, а его команда в 32-й раз выиграла титул Бундеслиги. В мюнхенский клуб поляк перешел в 2014 году из дортмундской «Боруссии», а всего отыграл 375 встреч, забив 344 гола и сделав 72 результативные передачи.