Серхио Агуэро: Покупка Холанда – очень важный трансфер для «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мнением о новичке «горожан» Эрлинге Холанде.

Отметим, что английский клуб приобрел 21-летнего норвежца у дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро, подписав с игроком пятилетний контракт.

– Холанду нужно время для адаптации в АПЛ. Также ему необходимо привыкнуть к требованиям Гвардиолы. Я считаю данный трансфер важным приобретением для клуба. Холанд уже доказал свой бомбардирский талант в Германии, – цитирует Агуэро портал Goal.com.

Напомним, что в прошедшем сезоне Холанд принял участие в 30 матчах за «Боруссию» во всех турнирах, забил 29 голов и отдал восемь результативных передач.