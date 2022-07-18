«Фейеноорд» арендует полузащитника «Динамо» Шиманьски до лета 2023 года с правом выкупа

Руководство «Фейеноорда» рассматривает возможность подписания атакующего полузащитника «Динамо» Себастьяна Шиманьски.

Как сообщает журналист Томаш Володарчик, нидерландский клуб хочет арендовать 23-летнего поляка до конца сезона-2022/23, включив в соглашение опцию последующего выкупа футболиста. Отмечается, что в данный момент команды продолжают вести переговоры по хавбеку.

Напомним, что Шиманьски защищает цвета «Динамо» с июля 2019 года. В общей сложности он принял участие в 85 матчах бело-голубых во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026.