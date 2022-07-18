Министерство спорта России планирует создать единую лигу для команд Крыма, ДНР и ЛНР

В Минспорта РФ заявили о намерении создать единую футбольную премьер-лигу, в которой смогут играть клубы из дружественных России республик.

«Принимая во внимание положительный опыт Крымского футбольного союза и самого региона по проведению матчей Национальной студенческой футбольной лиги, планируется на базе данной структуры создать организацию, которая обеспечит проведение объединённого чемпионата», – цитируют »РИА Новости» заместитель министра спорта РФ Одеса Байсултанова.

Отмечается, что в турнире могут принять участие команды из Донецкой и Луганской народных республик, Абхазии, Херсона, Запорожья, Южной Осетии, Крыма и команды российских вузов.

Для проведения турнир Минспорта планирует создать отдельная структура, которая не будет относиться к РФС.