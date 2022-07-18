Крыховяк - о переходе Левандовски в «Барселону»: Мы дожили до этого прекрасного дня

Полузащитник «Краснодара» и сборной Польши Гжегош Крыховяк прокомментировал трансфер 33-летнего польского нападающего Роберта Левандовски из «Баварии» в «Барселону».

«Мы дожили до этого прекрасного дня. Браво, Роберт», — написал Крыховяк на своей странице в социальных сетях.

Напомним, сумма трансфера игрока из «Баварии» в «Барселону» составила 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Германии Роберт Левандовский отыграл 34 матча, забил 35 голов и отдал 4 голевых паса, а его команда в 32-й раз выиграла титул Бундеслиги. В мюнхенский клуб поляк перешел в 2014 году из дортмундской «Боруссии», а всего отыграл 375 встреч, забив 344 гола и сделав 72 результативные передачи.