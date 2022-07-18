Защитник «Динамо» Варела не покинет московскую команду в летнее трансферное окно

Правый защитник «Динамо» Гильермо Варела сообщил о том, что не покинет московский клуб этим летом.

Отметим, что действующий контракт 29-летнего уругвайца с бело-голубыми рассчитан до лета 2023 года.

– Остаюсь ли я в клубе? Да, я остаюсь. У меня еще есть контракт с «Динамо». Готов ли я отыграть в этой команде весь сезон? Да, я готов! – цитирует Варелу «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Варела перешел в «Динамо» в октябре 2020 года. Всего за столичную команду он отыграл 48 матчей, отдав три результативных передачи.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Айнтрахта», «Копенгагена» и «Пеньяроля». В составе сборной Уругвая он провел семь встреч.