«Ювентус» поборется с «Интером» за подписание защитника «Торино» Бремера

Центральный защитник «Торино» Глейсон Бремер входит в сферу интересов «Ювентуса».

По информации портала Goal.com, туринский клуб готов предложить 35 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов за трансфер 25-летнего бразильца этим летом. Ранее сообщалось о том, что футболист находится в шаге от перехода в «Интер».

Напомним, что Бремер перешел в «Торино» в июле 2018 года из «Атлетико Минейро». С тех пор он принял участие в 110 матчах «быков» во всех турнирах, забив 13 голов и отдав пять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.