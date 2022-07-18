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«Ювентус» поборется с «Интером» за подписание защитника «Торино» Бремера

Бразильский футболист близок к тому, чтобы сменить клубную прописку этим летом.
18 июля 2022 19:35
автор: Владислав Корегин

Центральный защитник «Торино» Глейсон Бремер входит в сферу интересов «Ювентуса».

По информации портала Goal.com, туринский клуб готов предложить 35 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов за трансфер 25-летнего бразильца этим летом. Ранее сообщалось о том, что футболист находится в шаге от перехода в «Интер».

Напомним, что Бремер перешел в «Торино» в июле 2018 года из «Атлетико Минейро». С тех пор он принял участие в 110 матчах «быков» во всех турнирах, забив 13 голов и отдав пять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

источник: Goal.com
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