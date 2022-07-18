Кристиан Пулишич: США едет в Катар с целью выиграть чемпионат мира

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич заявил, что его национальная команда ставит перед собой максимальные задачи перед поездкой на ЧМ-2022.

«Думаю, мы едем на турнир с целью выиграть чемпионат мира. Мы пойдем туда уверенные и жаждущие побед, не собираясь ни от кого отступать. Мы чувствуем, что можем добиться хорошего результата на мундиале.

Если вы во что-то не верите, этого не произойдет. Мы определенно видели вещи еще более невероятные, и я действительно верю, что у нас сильная команда, сильная группа ребят, которые могут добиться всего», — сказал Пулишич ESPN.

Сборная США выступит в группе B вместе со сборными Ирана, Англии и Уэльса. Первый матч на турнире американцы проведут 21 ноября на стадионе «Халифа» в Дохе.