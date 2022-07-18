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Гамид Агаларов: «Уфа» имеет большие шансы вернуться в РПЛ, клуб не умрет

Форвард покинул башкирский клуб несколько дней назад.
18 июля 2022 20:21
автор: Александр Поволоцкий

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов оценил перспективы «Уфы» вернуться в РПЛ.

Напомним, что по итогам минувшего сезона башкирская команда заняла 14-е место и уступила «Оренбургу» по итогам стыковых матчей (3-4 по сумме противостояния). Клуб будет выступать в первой лиге.

«Собирается крепкая молодая команда. В коллективе хорошая атмосфера и дух. Ребята верят друг в друга. Если «Уфа» стартанет хорошо, как и должна, у нее большие шансы вернуться в РПЛ. Клуб не умрет точно», - приводит Sport24 слова Агаларова.

Добавим, что 15 июля форвард перешел в «Ахмат» из «Уфы». В матче со «Спартаком» он вышел на замену на 56-й минуте и не отличился результативными действиями.

источник: Sport24.ru
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