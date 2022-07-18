Петржела считает, что Дзюба слишком проблемный игрок для команд РПЛ

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы российского нападающего Артема Дзюбы в РПЛ.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболист может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана.

«Конечно, ему лучше продолжить играть в России. Но для клубов Артём уже слишком проблемный игрок. Он взрослый и медленный. Цена Дзюбы больше не соответствует качеству, поэтому ни один клуб его не приглашает», — цитирует специалиста Sport24.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.