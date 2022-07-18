«Арсенал» заплатит 30 миллионов евро за трансфер Зинченко

Украинский защитник Александр Зинченко в ближайшие дни сменит команду.

Как сообщает в своем твиттере журналист Фабрицио Романо, 25-летний футболист перейдет из «Манчестер Сити» в «Арсенал». Сумма сделки составит 30 миллионов евро.

Соглашение «канониров» с украинцем будет действовать до лета 2026 года.

За «Манчестер Сити» Зинченко провел 127 матчей, в которых забил два гола и отдал 12 результативных передач. В составе «горожан» защитник четырежды выигрывал чемпионат АПЛ.