Широков рассказал, какая команда его удивила в первом туре РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков подвел итог первого тура Российской Премьер-лиги, а также рассказал, какая команда его удивила.

«С положительной стороны удивил ЦСКА. На предсезонке они не показывали такой качественный футбол: с «Уралом» выглядели очень хорошо. Также «Ростов» хороший матч провел.

Никто не разочаровал. Просто я ждал от «Сочи» большего, но не скажу, что они меня разочаровали. Я думал, они будут играть в чуть другой футбол. Однако это только первый матч», — сказал Широков «Чемпионату».

Отметим, в прошедшем туре ЦСКА уверенно выиграл у «Урала» (2:0). «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» в гостевой встрече (1:1), а «Сочи» переиграл «Торпедо» (3:1).