«Горжусь». Футболистка Карпова поддержала Касаткину, совершившую каминг-аут

Российская футболистка испанского «Эспаньола» Надежда Карпова поддержала соотечественницу Дарью Касаткину, которая совершила каминг-аут.

«Вы прекрасны! Горжусь», — написала Карпова под публикацией Касаткиной, где она обнимается с фигуристкой Натальей Забияко.

Россиянка выступает за «Эспаньол» с 2020-го года. В прошлом сезоне нападающая приняла участие в десяти матчах клуба во всех турнирах и отличилась четырьмя голами. Прошлым клубом Карповой была «Валенсия».

Отметим, что в активе Касаткиной пять выигранных турниров WTA, четыре из которых были завоеваны в одиночном разряде. На текущий момент россиянка является первой ракеткой России и 12-й - в мире.