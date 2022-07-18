«От этого надо избавляться». Широков рассказал, почему «Зенит» потерял очки с «Химками»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков объяснил, почему «Зенит» не смог удержать победу в 1-м туре РПЛ с «Химками» (1:1).

«Что касается «Зенита», то у них еще весной наметились проблемы с выездными матчами, когда они делили соперников на важных и неважных. Здесь произошло то же самое, за что и были наказаны. От этого надо избавляться», — сказал Широков «Чемпионату».

Добавим, что в составе «Зенита» гол забил полузащитник Вендел (17-я минута), а химчане ответили результативным ударом нападающего Резиуна Мирзова (85).

В игре второго тура подопечные Семака на своем поле примут «Крылья Советов» (22 июля).