Источник: ЦСКА договорился с «Интернасьоналом» о переходе Мойзеса на правах аренды

Руководство московского ЦСКА достигло принципиальной договоренности с «Интернасьоналом» о переходе защитника Мойзеса на правах аренды до окончания сезона-2022/23.

Об этом сообщает журналист Кристиано Силва в соцсетях.

Сообщается, что 27-летний игрок перейдет в ЦСКА в аренду до 30 июня 2023 года, к этому времени закончится его соглашение с «Интернасьоналом». Бразильский клуб получит около 2 миллионов евро.

В общей сложности Мойзес провел 95 матчей за команду, забил три гола и отдал 14 результативных передач. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 1,60 миллионов евро.