Ярмоленко объяснил, почему отказался возвращаться в «Динамо»

Нападающий «Аль-Айн» Андрей Ярмоленко рассказал, почему отказался возвращаться в киевское «Динамо» после отъезда из АПЛ.

«Мне этого тоже очень хотелось, но сами понимаете, какая сейчас ситуация в стране. Мне хочется стабильности, я хочу играть в футбол.

Мне сложно представить, как это все будет в Украине», - приводит слова Ярмоленко YouTube-канал Live.

Напомним, летом у украинца закончился контракт с лондонским «Вест Хэмом», в котором он провел последние четыре сезона. До переезда в Англию Ярмоленко выступал в составе дортмундской «Боруссии».