Филимонов жестко высказался об Абаскале: «Шило на мыло»

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов считает, что с нынешним главным тренером Гильермо Абаскалем красно-белые не смогут добиться выдающихся результатов.

«Для нынешнего «Спартака» 0:4 от «Зенита» - просто реальное положение дел.

Я изначально говорил: новый тренер - это шило на мыло. Что Руй Витория, что Ваноли, что Абаскаль. Сейчас можно уже даже фамилию не называть: просто «очередной тренер». Я не вижу моментов, которые перевернули бы сознание и заставили команду заиграть в совершенно другой футбол. Не вижу магии», - приводит слова Филимонова Sport24.ru.

Напомним, «Спартак» открыл сезон матчем за Суперкубок России, в котором крупно уступил питерскому «Зениту» со счетом 0:4.

В первом туре РПЛ красно-белые на выезде сыграли вничью с грозненским «Ахматом», весь второй тайм проведя в меньшинстве (1:1).