Фиилимонов рассказал, с чего начался кризис в «Спартаке»

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Филимонов считает, что период упадка в клубе начался с отставки Олега Романцева с поста главного тренера команды в 2003 году.

«По мне - когда убрали Романцева. Прервались традиции, все развалилось. И с тех пор особо ничего положительного я не могу вспомнить. Были какие-то всплески - при Черчесове, Карпине», - приводит слова вратаря Sport24.ru.

Добавим, что после ухода Олега Ивановича «Спартак» лишь один раз смог стать чемпионом России (в сезоне 2016/17), один раз завоевать Кубок страны (2021/22) и один раз - Суперкубок (2017).

По информации ряда СМИ владелец клуба Леонид Федун принял решение продать контрольный пакет акций клуба правлению компании «Лукойл» с условием сохранения места в составе совета директоров.