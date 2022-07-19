В «Гуарани» подтвердили трансфер защитника клуба Роберто Фернандеса в «Динамо»

Президент парагвайского «Гуарани» Эмилио Дахер сообщил о том, что центральный защитник клуба Роберто Фернандес станет игроком московского «Динамо».

По словам функционера, сделка по переходу 22-летнего футболиста в стан бело-голубых была согласована.

– Роберто Фернандес отправляется в Россию, в московское «Динамо», все готово. Он едет на этой неделе. Они покупают 80% прав на игрока, – приводит слова Дахера D10.

Напомним, что всего в составе «Гуарани» Фернандес отыграл 70 матчей, забил два гола и отдал три результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 1,3 миллиона евро.