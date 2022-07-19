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Игрок «Зенита» Вендел отказался переходить во «Фламенго» – он продлит контракт с российским клубом

Бразильский футболист пополнил состав петербуржцев осенью 2020 года.
Игрок «Зенита» Вендел отказался переходить во «Фламенго» – он продлит контракт с российским клубом
19 июля 2022 10:30
автор: Владислав Корегин
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Центральный полузащитник «Зенита» Вендел не покинет петербургскую команду этим летом.

Как сообщает журналист Вене Касагранде в своих соцсетях, 24-летний бразилец согласился подписать новый контракт с сине-бело-голубыми. Отмечается, что ради продления трудового сотрудничества с клубом РПЛ хавбек отказался от варианта с переходом во «Фламенго».

Напомним, что Вендел защищает цвета «Зенита» с октября 2020 года. Всего за российскую команду он отыграл 57 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского игрока в 19 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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