Игрок «Зенита» Вендел отказался переходить во «Фламенго» – он продлит контракт с российским клубом

Центральный полузащитник «Зенита» Вендел не покинет петербургскую команду этим летом.

Как сообщает журналист Вене Касагранде в своих соцсетях, 24-летний бразилец согласился подписать новый контракт с сине-бело-голубыми. Отмечается, что ради продления трудового сотрудничества с клубом РПЛ хавбек отказался от варианта с переходом во «Фламенго».

Напомним, что Вендел защищает цвета «Зенита» с октября 2020 года. Всего за российскую команду он отыграл 57 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского игрока в 19 миллионов евро.