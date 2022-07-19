«Баварии» достигла договоренности с «Ювентусом» по трансферу де Лигта

«Бавария» в скором времени объявит о переходе в клуб центрального защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.

Согласно информации журналиста Фабрицио Романо, мюнхенская команда согласовала с «бьянконери» условия трансфера 22-летнего нидерландца. Отмечается, что футболист уже подписал контракт с баварцами. Как сообщает источник, медицинский осмотр игрока запланирован на вторник, 19 июля.

Напомним, что де Лигт выступает за «Ювентус» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за туринский клуб 117 матчей, забил восемь голов и отдал три результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

В составе сборной Нидерландов футболист отыграл 38 встреч (2 гола).