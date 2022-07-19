Агент Кучаева заявил, что в ЦСКА рассчитывают на его клиента

Агент Александр Клюев, представляющий интересы атакующего полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, прокомментировал будущего своего клиента в армейском клубе.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 24-летнему футболисту со стороны «Ростова».

– У Константина контракт с ЦСКА. Мы видели, как он провел качественный матч с «Уралом». Человек не просто так вышел в стартовом составе. Значит, в клубе на него рассчитывают. На данный момент он игрок ЦСКА, – приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кучаев находится в клубной системе ЦСКА с 2015 года. Всего за красно-синих он отыграл 116 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Вторую половину сезона-2021/22 футболист провел в аренде в «Рубине» – на его счету один забитый мяч и один ассист в десяти проведенных встречах.