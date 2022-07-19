Главный тренер «Спартака» Абаскаль вместе с игроками клуба почтил память Георгия Ярцева

Во вторник, 19 июля, футболисты и тренеры «Спартака» прибыли в академию московского клуба на церемонию прощания с бывшим наставником красно-белых Георгием Ярцевым.

Как сообщает «Чемпионат», на церемонию прибыл нынешний главный тренер столичной команды Гильермо Абаскаль, а также игроки клуба: Квинси Промес, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Николай Рассказов, Даниил Денисов, Наиль Умяров и Александр Селихов.

Добавим, что проститься с Ярцевым пришли представители руководства клуба, а именно Артем Ребров и Евгений Мележиков. На мероприятии также присутствовал легенды красно-белых в разные годы: Никита Симонян, Олег Романцев, Евгений Ловчев, Анзор Кавазашвили и Александр Мирзоян.

Напомним, что в пятницу, 15 июля, Георгий Ярцев скончался в возрасте 74 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Будучи футболистом Ярцев в составе «Спартака» стал чемпионом СССР в 1979 году. В качестве тренера Ярцев привел красно-белых к победе в чемпионате России в 1996-м. Также в своей карьере он руководил сборной России (2003-2005).