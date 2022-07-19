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«Ботафого» и «Сан-Паулу» заинтересованы в подписании нападающего «Спартака» Педро Роши

Контракт бразильского футболиста с красно-белыми истекает в конце сезона-2022/23.
19 июля 2022 11:29
автор: Владислав Корегин

Форвард «Спартака» Педро Роша, выступающий на правах аренды за «Атлетико Паранаэнсе» до конца июля этого года, может пополнить состав другого клуба чемпионата Бразилии.

По информации портала Fogaonet, на 27-летнего игрока претендуют «Ботафого» и «Сан-Паулу». Отмечается, что обе команды уже отправили официальные предложения в стан красно-белых по переходу нападающего этим летом.

Напомним, что Роша перешел в «Спартак» в 2017 году из «Гремио» за 12 миллионов евро. Всего за москвичей он провел 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

С августа прошлого года футболист выступает за «Атлетико Паранаэнсе» на правах арендного соглашения – на его счету 44 встречи, в которых он отличился восемью забитыми мячами и четырьмя ассистами.

источник: Fogaonet
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