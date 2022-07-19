«Марсель» опередил «Манчестер Юнайтед» в борьбе за игрока сборной Франции Клосса

Правый защитник «Ланса» и сборной Франции Жонатан Клосс продолжит свою карьеру в «Марселе».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях, «провансальцы» заплатят за 29-летнего футболиста восемь миллионов евро. Отмечается, что во вторник, 15 июля, игрок пройдет медицинский осмотр в новой команде.

По информации источника, французский клуб выиграл конкуренцию за футболиста у «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Клосс выступает за «Ланс» с лета 2020 года. Всего за команду он отыграл 74 матча, забил восемь голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

В составе сборной Франции защитник провел четыре встречи.