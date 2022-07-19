«Тоттенхэм» объявил о подписании защитника «Мидлсбро» Спенса

Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщила о том, что к команде присоединился правый защитник «Мидлсбро» Джед Спенс.

Отмечается, что сумма трансфера 21-летнего футболиста в стан лондонцев составила 14,7 млн евро. При этом футболист заключил со «шпорами» пятилетний контракт.

Напомним, что Спенс находился в клубной системе «Мидлсбро» с июля 2018 года. Всего за команду он отыграл 70 матчей, забив два гола.

Сезон-2021/2022 футболист выступал за «Ноттингем Форест» на правах арендного соглашения – на его счету три забитых мяча и пять результативных передач в 46 проведенных встречах.