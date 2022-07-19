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«Зенит» официально арендовал у «Коринтианса» голкипера Ивана с правом возможного выкупа

Бразильский футболист пополнил состав действующего чемпиона РПЛ.
«Зенит» официально арендовал у «Коринтианса» голкипера Ивана с правом возможного выкупа
19 июля 2022 12:26
автор: Владислав Корегин
автор фото: Евгений Асмолов / ФК «Зенит»

Вратарь «Коринтианса» Иван Куарезма продолжит свою карьеру в «Зените». Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

По информации источника, сине-бело-голубые арендовали 25-летнего футболиста до конца сезона-2022/23. При этом отмечается, что в контракте игрока будет прописан пункт о возможном выкупе футболиста. В новой команде бразилец будет выступать под первым номером.

Напомним, что Иван выступал за «Кориантианс» с января этого года. Всего в составе команды из Сан-Паулу он провел три матча, в которых пропустил два гола и один раз отстоял «на ноль».

Ранее в своей карьере голкипер защищал цвета клуба «Понте-Прета», воспитанником которого он и является.

источник: ФК «Зенит»
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