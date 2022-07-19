В столице задержали бывшего футболиста РПЛ Гаджиева

18 июля в центре Москвы столичной полицией был задержан бывший футболист ряда клубов РПЛ Махач Гаджиев.

По информации агентства городских новостей «Москва», 34-летний дагестанец давно подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и недавно был объявлен в федеральный розыск.

Напомним, что в России Гаджиев известен по выступлениям за махачкалинский «Анжи», самарские «Крылья Советов», раменский «Сатурн», казанский «Рубин», пермский «Амкар» и молодежную команду московского «Спартака».

Кроме того, игрок неоднократно вызывался в юношескую и молодежную национальные сборные России.