Василий Уткин прокомментировал задержание бывшего футболиста «Анжи» Гаджиева

Комментатор и блогер Василий Уткин высказался по поводу задержания в центре столицы бывшего футболиста «Анжи» Махача Гаджиева.

«Есть что-то неистребимо жизнеутверждающее в том, что парня, находившегося в федеральном розыске, да еще по обвинению в крупном мошенничестве (согласитесь, это подразумевает какой-то разум), задерживают не где-то в Брянской области, а на Тверской», – написал Василий в своем телеграм-канале.

Напомним, что в России Гаджиев известен по выступлениям за махачкалинский «Анжи», самарские «Крылья Советов», раменский «Сатурн», казанский «Рубин», пермский «Амкар» и молодежную команду московского «Спартака».

Кроме того, игрок неоднократно вызывался в юношескую и молодежную национальные сборные России.