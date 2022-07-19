Аргентинский полузащитник Вера близок к переходу в «Оренбург»

Центральный полузащитник «Лануса» Лукас Вера находится в шаге от подписания контракта с «Оренбургом». Об этом сообщил спортивный директор клуба РПЛ Дмитрий Андреев.

– Перейдет ли Вера в «Оренбург»? Да. Процесс идет, оформляем. Лукас близок к переходу в «Оренбург». Контракт еще на заключен, но договоренность есть. Надо медосмотр пройти, – приводит слова Андреева «Чемпионат».

Напомним, что Вера является воспитанником академии «Лануса». Всего в составе команды он отыграл 49 матчей, забил четыре гола и отдал десять результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Добавим, что сезон-2021/22 хавбек провел в аренде в «Уракане».