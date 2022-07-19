Мостовой выразил мнение, что Левандовски является одним из лучших нападающих мира последних 20 лет

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался по поводу перехода нападающего Роберта Левандовски из «Баварии» в «Барселону».

Согласно данным портала Transfermarkt, каталонский клуб заплатил за 33-летнего поляка 45 миллионов евро, заключив с футболистом трехлетний контракт.

– Переход Левандовски удивителен в том плане, что задаешься вопросом: «А что его не устраивало в «Баварии»? Видимо, захотел поменять атмосферу. С «Баварией» титулы он выиграл, захотел попробовать в «Барселоне». Он один из лучших нападающих последних 20 лет. Ясно, что это гарант как минимум мячей двадцати, – цитирует Мостового «Евро-футбол.ру».

Напомним, что Левандовски выступал за «Баварию» с июля 2014 года. Всего в составе клуба он отыграл 375 матчей, забил 344 гола и отдал 72 результативных передачи. Вместе с мюнхенцами футболист стал восьмикратным чемпионом Германии, а также обладателем Лиги чемпионов.