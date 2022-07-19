В «Зените» заявили, что Иван создаст дополнительную конкуренцию за место основного вратаря в клубе

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход голкипера Ивана в петербургский клуб.

Ранее стало известно, что сине-бело-голубые арендовали 25-летнего футболиста у «Коринтианса» до конца сезона-2022/23 с правом последующего выкупа.

– Он создаст дополнительную конкуренцию за место основного вратаря. С учетом того, что, помимо Российской премьер-лиги, с высокой степенью вероятности у нас будет Кубок России в новом формате, где количество игр для финалиста может достигать 14, вратари смогут себя показать не только в чемпионате, но и в кубке, – цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, что Иван выступал за «Кориантианс» с января этого года. Всего в составе команды из Сан-Паулу он провел три матча, в которых пропустил два гола и один раз отстоял «на ноль».

Ранее в своей карьере голкипер защищал цвета клуба «Понте-Прета», воспитанником которого он и является.