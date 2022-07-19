Гендиректор «Зенита» подтвердил информацию о том, что Вендел может продлить контракт с командой

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на появившуюся новость о том, что в скором времени центральный полузащитник Вендел подпишет новый контракт с петербургским клубом.

Ранее стало известно, что 24-летний бразилец согласился продлить трудовое сотрудничество с сине-бело-голубыми. При этом игрок отказался от варианта с переходом во «Фламенго».

– Правда ли, что «Зенит» продлил контракт с Венделом? В процессе, – приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Вендел защищает цвета «Зенита» с октября 2020 года. Всего за российскую команду он отыграл 57 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

В составе сине-бело-голубых хавбек стал двукратным чемпионом России.