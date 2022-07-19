Пьянич может сменить «Барселону» на «Милан»

Руководство «Милана» рассматривает возможность приобретения центрального полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича этим летом.
Согласно информации La Gazzetta dello Sport, в стане «россонери» считают, что 32-летний босниец сможет усилить среднюю линию команды после ухода Франка Кессье. Отмечается, что каталонцы готовы продать футболиста в текущее трансферное окно.
Напомним, что Пьянич выступает за «Барселону» с сентября 2020 года. В составе «сине-гранатовых» он провел 30 матчей, не отличившись результативными действиями. Его контракт истекает летом 2024-го.
Сезон-2021/22 футболист провел в аренде в «Бешикташе».
источник: La Gazzetta dello Sport