«Реал Сосьедад» объявил о приобретении полузащитника «Реала» Кубо

Пресс-служба «Реал Сосьедада» сообщила о том, что к команде присоединился атакующий полузащитник мадридского «Реала» Такефуса Кубо.

Отмечается, что речь идет о полноценном трансфере 21-летнего японца в стан клуба из Сан-Себастьяна. Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что сумма сделки составит 6,5 миллионов евро, а сам игрок подпишет с командой пятилетний контракт.

Напомним, что Кубо находился в клубной системе «Реала» с июля 2019 года. Однако в составе основной команды «сливочных» он провел ни одного матча.

Сезон-2021/22 японец провел в аренде в «Мальорке» – на его счету два забитых мяча и три результативных передачи в 31 матче.