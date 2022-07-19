«Зенит» продлит контракт с Венделом до конца сезона-2026/27

Стало известно о том, на какой срок будет продлен контракт центрального полузащитника «Зенита» Вендела.

Как сообщает «РБ-Спорт», трудовое соглашение 24-летнего бразильца с петербургской командой будет рассчитано до лета 2027 года. При этом руководство сине-бело-голубых увеличит футболисту его заработную плату. Отметим, что нынешний контракт хавбека истекает в конце сезона-2024/25.

Напомним, Вендел защищает цвета «Зенита» с октября 2020 года. Всего за российскую команду он отыграл 57 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.

В составе петербуржцев хавбек стал двукратным чемпионом России.