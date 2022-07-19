Лапорта сравнил Левандовски с пулеметом, который гарантирует голы

Президент «Барселоны» прокомментировал трансфер нападающего Роберта Левандовски из «Баварии».

«Роберт - это пулемет. Он несколько раз получал «Золотую бутсу». Он гарантирует голы, а каждому топ-клубу нужен нападающий, который гарантирует голы», - приводит слова Лапорты Marca.

Напомним, сумма трансфера игрока из «Баварии» в «Барселону» составила 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Германии Роберт Левандовски отыграл 34 матча, забил 35 голов и отдал 4 голевых паса, а его команда в 32-й раз выиграла титул Бундеслиги. В мюнхенский клуб поляк перешел в 2014 году из дортмундской «Боруссии», а всего отыграл 375 встреч, забив 344 гола и сделав 72 результативные передачи.