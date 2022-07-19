«Зенит» вслед за голкипером Иваном арендовал полузащитника «Коринтианса» Мантуана до лета 2023 года

«Зенит» на своем официальном сайте сообщил о том, что к клубу присоединился атакующий полузащитник «Коринтианса» Густаво Мантуан.

Отмечается, что сине-бело-голубые арендовали 21-летнего бразильца до конца сезона-2022/23 с правом последующего выкупа. По информации источника, игрок будет выступать в российской команде под 31-м номером.

Напомним, Мантуана является воспитанником академии «Кориантианса». В общей сложности он провел за клуб из Сан-Паулу 42 матча, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.